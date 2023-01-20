Olay gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ç.B.’(22), tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Durumun ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ç.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

