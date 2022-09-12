Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi Yürütme Kurulu üyeleri de Kale Mahallesi Salı Pazarı’nda biraraya gelerek Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi, kariyer hiyerarşisinin kaldırılması ve eşit işe eşit ücret taleplerini dile getirdiler.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Salı Pazarı alanında yaptığı açıklamada 2022/2023 eğitim öğretim yılı başında eğitimin durumu hakkında da bilgi verdi. Eğitimin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ve her geçen yıl artarak büyüyen sorunların gölgesinde başladığını vurgulayarak yıllardır okulların fiziki altyapı ve donanım eksikliğinin giderilmediğini, sınıfların kalabalık olduğunu, ikili ve taşımalı eğitim sorununun sürdüğünü vurgulayan Ali Ekber Beyaz; “Siyasi iktidarın eğitim alanında, uzun süredir kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, çeşitli vakıf ve derneklerle iş birliği halinde hayata geçirilen ‘piyasacı’ ve ‘dini eğitim’ merkezli uygulamalar, başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemektedir” dedi.

Eğitim harcamalarının el yaktığını, öğrencilerin beslenme ve barınma sorununa çözüm üretilemediğini, okul bütçelerini devletin değil velilerin yaptığını, eğitimde dinselleşme pratiklerinin arttığını, okul devamsızlığı ve terkinin sorun olmayı sürdürdüğünü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullaşma politikasını siyasi hedeflere göre belirlediğini anlatan Beyaz, köy okullarının açılması için gerekli çalışma yapılmadığını, kadrolu-sözleşmeli-ücretli öğretmen ayrımının eğitimin niteliğini olumsuz etkilediğini, TYP personelinin mağdur edildiğini anlatarak kamusal, bilimsel, laik ve anadilde eğitim talebini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

