Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi’nin, KKTC’nin Gazimağusa İlçesi'nde yer alan Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi Eylül ayı meclis toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmişti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında, AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleri ile Çorumlu Kıbrıs Gazilerinden oluşan heyet, kardeşlik protokolünü imzalamak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

“KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

İki belediye arasındaki kardeşlik protokolü Beyarmudu Belediyesi’nde düzenlenen törenle imzalandı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, haklı davasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Beyarmudu'nun her zaman yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aşgın, “KKTC'de yaşanan kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Beyarmudu'nun kahraman Belediye Başkanı Bülent Bebek, damarlarındaki asil kanın gereğini, BM askerlerinin karşısında en önde durup, 'O araçlar kalkmazsa ezip geçerim.' diyerek yerine getirmişti. Kendisiyle gurur duyduk. Belediye Meclis kararı ve Bakanlık onaylarının ardından KKTC’ye, kardeşlerimizin yanına geldik. Kardeşliğimizi de törenle resmiyete kavuşturduk. Her şart ve koşulda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum heyetine teşekkür etti. Bebek “Çorum Belediyesi ile Kardeş Belediye olmaktan onur duyuyorum. Anavatanımızın güzide belediyesinin yanımızda olması en büyük gücümüz.” diye konuştu.