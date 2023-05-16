Arif Y.(52) idaresindeki 19 AAT 418 plakalı otomobil ile Hasan Hüseyin Ç.(24)'ün kullandığı 19 KD 452 plakalı beton mikseri Cemilbey Caddesi sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile Menan M.(25), Barlas Y.(1), Eflin Y.(1), Elif Y.(4) ve Sebahat Y.(50) itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.