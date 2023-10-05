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Büro Emekçileri Sendikası (BES) Çorum Şubesi 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu ile sendika tüzüğümüze göre Tokat-Amasya-Çankırı Delegasyonunun katılımıyla 10. Olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde Yavruturna Mahallesi Kadeş 1. Sokakr’ta bulunan Eğitim Sen Çorum Şubesi Toplantı Salonu’nda tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirdi.

KESK’e bağlı sendikaların başkanları ile ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’in de katılımı ile düzenlenen genel kurulda ilk olarak divan oluşturuldu. Daha sonra ise yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak onaylandı. Gelir, gider ve bilanço ile tahminin bütçenin de onaylandığı kongrede daha sonra ise seçimlere geçildi.

Yapılan seçimler sonunda Şube Başkanı Emrah Azapcı güven tazelerken, BES Çorum Şubesi Yönetim Kurulu da Ertuğrul Alper, Selçuk Şahin, Aziz Önal, Haydar Doğan, Murat Akpunar ve Deniz Güner’den oluşturuldu.

Genel kurulda Disiplin ve Denetim Kurulu üyelikleri ile üst kurul delegeleri de belirlendi.