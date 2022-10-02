Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat, tanışma etkinliğinde kulübün Hitit Üniversitesi'nin en aktif kulübü olduğunun altına çizerken bu aktifliği bu yılda sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kulüp üyelerinin birbirlerini tanıtmasıyla devam eden etkinlik, 2021-2022 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapılarak yeni dönemde neler yapılabilir ve yapılacak olan etkinlikleri anlattı. Etkinlik Hitit Üniversitesi'ne yeni yerleşen ve kulübe üye olan öğrencilerin kulüpten beklentilerini ve fikirleri dinlenerek devam edildi. (Haber Merkezi)

