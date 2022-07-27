Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Kulübü işbirliğinde ‘1. Beslenme ve Diyetetik Kariyer Zirvesi’ düzenlendi. Zirvede Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencileri de beyaz önlük giydi.

HİTÜ Çorum Meslek Yüksekokulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk, bölüm öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk, diyetisyenlik mesleğinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için 1. Basamak sağlık hizmetlerinden itibaren son derece önemli bir meslek olduğunun altını çizerek, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökmeşe ise fakülte olarak öncelikli hedeflerinin sağlık alanında başarılı fakültelerden biri olabilmek ve üstün nitelikli sağlık ekibi yetiştirmek olduğunu belirterek, “Fakültemiz bünyesinde bu yıl eğitim öğretime başlayan Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış, üstün nitelikli profesyonel diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Alacağınız beslenme bilimleri eğitimleri, yaşam boyunca sahip olacağınız diyetisyenlik mesleğiniz ile insan ve toplum sağlığına katkınızın çok büyük olacağını düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, öğrencilerden beklentilerinin ise mesleğin etik değerlerine sahip çıkmaları ve her durumda insani değerleri gözeterek, mesleki bilgi ve becerileri ile her ortamda özgüvenli bir duruş sergilemeyi beklediklerini söyledi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Çiğdem Dönmez Güngüneş ile Dr. Sabiha Şensöz de günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Diyetisyen Hülya Kayı Körüklü ‘Özel Hastanede Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Feyza Yıldırım ‘Toplu Beslenme Sistemlerinde Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Ayşin Avşar ‘Fonksiyonel Tıp Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Tuana Küçücük ‘Klinik Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Cem Kulağsız ‘Gençlik Spor Müdürlüğünde Diyetisyen Olmak’, Diyetisyen Elif Karakuş da ‘Sağlık Müdürlüğünde Diyetisyen Olmak’ konu başlıkları altında katılımcılara sunum yaptı.

Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar da programın ana sponsoru olan Eurotıp Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ahlatcı ile Piano Pastanesi ve Doğadan Çay’a teşekkür etti.

35 bölüm öğrencisinin beyaz önlük giydiği program pasta kesiminin ardından sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)