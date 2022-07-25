Türkiye Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Minikler (kız-erkek) Judo Şampiyonası 21-24 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapıldı. 64 ilden 939 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Berra Naz Kahya 57 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melek Nur Köroğlu 44 kiloda, Şuğra Şükriye Özdemir ise +57 kiloda ilk 10’a girmeyi başaran sporcular oldular.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Başantrenörü Savaş Taştan şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, pandemi sonrası başlattıkları altyapı çalışmalarının meyve vermeye başladığını ifade etti. Berra Naz’ın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını da belirten Taştan, “Çorum Belediyesi’nin sağladığı imkanlar doğrultusunda judo branşında başarılarımız artarak devam edecektir. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a, Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat’a ve Kulüp Başkanı Nadir Solak’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

