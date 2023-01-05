Çorum’da ‘Gönül Dostları İyilik Hareketi’ adı altında bir araya gelen gönüllü berberler, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yatılı eğitim gören öğrencileri ücretsiz tıraş ettiler.

Çorumlu berberler Ahmet Fındıkçı, Hamdi Kupen, Faruk Okumuş, Gazi Demir, Serkan İnanır, Kerim Karagöz, Volkan İşler, Ahmetcan Çeliksoy ve Mehmet Özdemir’in oluşturduğu ‘Gönül Dostları İyilik Hareketi’, tatil günlerini yatılı öğrencileri tıraş etmek için değerlendirdiler.

Gönül Dostları, bu uygulamayı devam ettireceklerini belirtirlerken, okul yöneticileri de kendilerine teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

