Aşure dağıtımında Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan’a, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Elektrik ve Su Tesisatçıları Başkanı Erol Bozkurt, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve Oda yöneticileri eşlik etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan tüm Çorumluların Muharrem Ayı’nı kutlarken, kendi elleri ile vatandaşlara aşure ikram ettiler.

Oda Başkanı Aşkın Çağlayan, oda tarafından her yıl geleneksel hale getirilen aşure ikramına katkıda bulunan herkese teşekkür ederken, vatandaşlar ise aşureden tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

(Haber Merkezi)

