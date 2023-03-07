Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Çorum'da da ibadetlerle, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya edildi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle İl Müftülüğü tarafından Akşemsettin Camii'nde kandil programı düzenlendi. Şaban ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede idrak edilen Berat Kandili nedeniyle akşam namazının ardından camiye gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak ellerini açıp dualar etti.

Programda din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okumasının ardından kürsüye gelerek zamanın, vaktin ve berat gecesinin öneminden bahseden İl Müftüsü Muharrem Biçer, Berat Gecesi'nin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu belirterek, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve geceleri değerlendirerek, idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yatsı namazı öncesi, Cenabı Haktan depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar, geride kalanlara sabır, memleketimize birlik, dirlik ve düzenlik dileyerek yaptığı duaya camiyi dolduran vatandaşlar hep birden “amin” diyerek karşılık verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

