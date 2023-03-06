Tüm halkın mübarek Berat Kandilini kutlayan Ümit Er, “Berat Kandili, aydınlık yarınlara açılan kapı olsun” ifadesini kullandı.

Ümit Er, “Mana ve gönül dünyamıza ışık tutan Berat Kandili, tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yüce Allah’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıkılan gönülleri ve kırılan kalpleri onarmak için de çok önemli bir fırsattı.

Bizler bu özel günler aracıyla dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, birlik ve beraberliğimizi daha fazla pekiştirme yoluna gitmeliyiz. Barışa, kardeşliğe ancak insanı insan yapan değerleri esas alarak ulaşabiliriz.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz, fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Bu kutsal gecenin başta sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyorum.

Bu vesileyle tüm hemşerilerimin ve tüm İslam Alemi’nin Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

