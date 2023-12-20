Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Bugünden (20 Aralık Çarşamba 2023) itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk zam geldi.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 34,53 TL
Motorin: 35.54 TL
Ankara
Motorin fiyatı: 36,16 TL
Benzin fiyatı: 35,52 TL
İzmir
Motorin fiyatı: 36,41 TL
Benzin fiyatı: 35,39 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. (Cumhuriyet)