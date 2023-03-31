Zehra Benli bu kapsamda Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli’yi ziyaret etti. Merkez ilçe Başkanı Necati Burak Peker, Mali işleri Başkanı Mustafa Özateş, Gençlik Politika Başkanı Yunus Battal, Merkez İlçe Gençlik Politika Başkanı Furkan Arslan, Çevre Hakları Politika Başkanı Berker Eskizara ve İl Başkan Yardımcısı Orhan Veli’nin de hazır bulunduğu ziyarette kadınların iş hayatı içerisindeki yeri ve sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Zehra Benli ve beraberindeki heyet daha sonra Çorum Etkinlik ve Organizasyon Derneği (ÇEODER) Başkanı Reyhan Bolat’ı da ziyaret ederek esnaf temsilcisi olarak görüşlerini aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

