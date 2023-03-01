Önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen EYT Yasa Tasarısı ile ilgili bir açıklamada bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemede esnaf ve sanatkarların yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

TESK Genel Başkanı Palandöken yaptığı açıklamada: “Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yapılan düzenlemelere esnaf ve sanatkarımız da dahil edilerek esnafımızın emekli olmasının önü açılmalı. Acilen ek bir madde ile esnaf ve sanatkarların emeklilik şartlarının düzenlenmesi için prim gün sayısı eşitlenerek norm birliği sağlanmalı. SSK’lılar 7 bin 200 günde emekli olurken esnafın 9 bin günde emekli olması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum esnafımız açısından büyük bir mağduriyet oluşturuyor. Norm birliğinin en büyük özelliği Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-kurlunun eşit haklara sahip olmasıdır. Zaman kaybedilmeden tüm kesimler için bu haklar sağlanmalı” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

