İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Av. Ünzile Yüksel, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Çorum’da basın açıklaması yaptı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasına İYİ Parti Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı Kadriye Ünler, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl ve Merkez İlçe yöneticileriyle partililer katıldı.

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın selamlama konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Yüksel, Çorum’un da ülkenin diğer şehirleri gibi yaşanan ekonomik krizden nasibini aldığını belirterek, partisinin bu konuda kalkınma politikaları, ekonomi projeleri olduğunu söyledi.

Her ilin kendisine has ekonomik sorunlarının tespit edildiğini anlatan Yüksel, illerde yapılacak çalışmalar hakkında çok detaylı politikalar üretildiğini kaydetti.

“ÇORUM’UN GÖÇ VEREN İLLER

ARASINDA OLMASI ÜZÜCÜDÜR”

Ülkenin genelinde olduğu gibi Çorum’da da genç işsizliği konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Ünzile Yüksel; “Çorum, sanayisi var olan illerden biriydi şimdi bu kentin göç veren iller arasında olması üzücü. Bunun yanında Organize Sanayi ile ilgili sıkıntılarını biliyoruz. Yine hızlı trenin olmaması, havaalanının olmaması, üretilenin tüketiciye kısa yoldan ulaşmasının önünde engeller olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin genç işsizlik olduğunu vurgulayan Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İktidar bu sorunu çözmek yerine genel başkanımız bunu çok kullanır ‘Ayısı dayısı olanlar’ diyor ya çevresine, yandaşa iş bulma, makam bulma, 5 maaş verme, 11 maaş verme derdine düşmüş.”

“GECİKEN ADALET,

ADALET DEĞİLDİR”

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmasını da değerlendiren Yüksel, 2010 yılında ‘Sorular çalındı’ deyip dava açan bir sendikanın avukatı olduğunu anlattı.

Ünzile Yüksel, şunları söyledi: “O zamanda bu zamanda devletin başında olan aynı kişiler ‘Hayır o sorular çalınmadı, o puanlar analarının ak sütü gibi helal’ dedi. Sonra ne oldu analarının ak sütü gibi denilenler soru çalmaktan yargılandılar. Geciken adalet adalet değildir. Bugün de duyduk yine ÖSYM Başkanı görevden alınmış, peki sınav iptal edildi mi? Evin kapısını sıkı tutun eve hırsız girmesin diyorlar peki hırsızın hiç mi suçu yok? Devlet yönetmek ciddiyet ister. Ama 84 milyonu yönetme adına devlet idaresine gelip de yanlışları yaptıktan sonra ‘Ben kandırıldım’ demekle o sorumluluktan, o vebalden kurtulamazsın.’ O nedenle şuna emin olun, yürekten inanın az kaldı, bugünler geçecek. Bu ülkeyi yönetemeyenler gidecek. Allah’ın izniyle yönetebilecek, liyakatli kadrolarla İYİ Parti inşallah bu ülkeyi yönetecek.”

Ülkenin ekonomisinin bilerek, isteyerek, kasten ve taammüden bu hale getirildiğini sözlerine ekleyen Yüksel, konuşmasının ardından partiye katılan 18 yaşındaki Ezgi Öymen’e rozetini taktı.

(Nurdan AKBAŞ)