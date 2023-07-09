ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, gerek Milletvekilliği, gerekse Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık bir yenilgiye uğrayan sosyal demokratların ve diğer tüm demokratik güçlerin, hayal kırıklığını bir türlü üzerlerinden atamadıklarını ve “ne yapsak olmuyor” yılgınlığı içinde mücadele azimlerini kaybettiklerini belirterek, “Demokrasi mücadelesinden vazgeçmek, Türkiye’den ve genç kuşakların geleceğinden vazgeçmek demektir. Hızla bu psikolojiden sıyrılmak gerekir” dedi.

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında, ağırlıklı olarak CHP’deki gelişmeleri ve ekonominin seyrini analiz eden Mehmet Yolyapar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, merkez sağı, demokrat nitelikli muhafazakâr ve milliyetçi kesimleri bir araya getirme stratejisini başından beri kendisinin de benimsediğini ve desteklediğini anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bana göre, strateji yanlış değildi, ama o kadar çok olumsuz faktör devreye girdi ki, seçimde açık ve net bir başarısızlıkla karşılaşıldı. Devletin bütün imkânlarının iktidar tarafından kullanılmasından, ne kadarının oy kullandığı bilinemeyen göç etmiş depremzedelere ve mültecilere kadar pek çok olumsuzluk söz konusu oldu. Terör örgütünün ve dış güçlerin Kılıçdaroğlu’nu desteklediği algısı her tarafa yayıldı. Oysa bu gerçek değildi, ama halka anlatılamadı. Oysa, PKK desteği algısının montaj kasetlerle oluşturulduğu, Batı’nın ise, mültecilerin Türkiye sınırları içinde tutulmasını her şeyden fazla istediği ve bunun için gerçekte Erdoğan’ı desteklediği sır değildi.”

“Kılıçdaroğlu’nun, otoriter yönetimin eline koz veren bir takım hataları olmadı mı? Elbette oldu. Dokunulmazlıklarla ilgili tutum, demokratik değildi. Erdoğan üçüncü kez aday olamayacağı yolundaki açık Anayasa hükmü, yeterince güçlü seslendirilmedi, tarihe not düşülmedi. Durup dururken türban tartışması açmak da hata idi. Buna karşılık, haksız yere oluşturulan algılar nedeniyle, Millet İttifakı partilerinin Kılıçdaroğlu’na oy verme konusunda kendi tabanlarını gerektiği kadar ikna edemedikleri de seçim sonuçlarıyla ortaya çıktı.”

“CHP, Sayın Akşener’in iddia ettiği gibi 15 milletvekili desteğini hiçbir zaman başa kakmadı. Bunu psikolojik bir üstünlük olarak kullanmaya kalkışmadı. Ömer Seyfettin’in Diyet’i gibi benzetmeler CHP’liler açısından çok incitici oldu. Yine, Sayın Babacan’ın 15 milletvekilini kendi güçleriyle kazandıkları yolundaki iddiasına hiç gerek var mıydı?”

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı yüzde 48 oy, tabanlar tam yönlendirilemese bile, ittifak oylarına ve ittifak dışı desteklere dayanıyor. Bunu bir başarı gibi göstermek doğru değil. 1977’de Ecevit, tek başına yüzde 42 oy almıştı. Ama, yüzde 48’lik bir demokrasi bloku oluşturulduğu gerçeği de gözden uzak tutulmamalı. Türkiye’nin parlamenter demokratik sisteme, güçler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne dönmesi arzu ediliyorsa, bu blok dağıtılmamalı. Seçim sonrası edilmiş kırgınlık yaratabilecek sözlerin, demokrasi gibi temel bir hedef karşısında fazla hükmü olmaz, bunlar aşılabilir.”

“Vatan-millet-bayrak sevgimiz de, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi değerlerimiz de tartışılmaz. Dolayısıyla, seçim sonrası oluşan umutsuzluğun, yılgınlığın, bezginliğin hızla terkedilmesi gerekir. Ben şahsen, Çorum sevdalısı bir gazeteci olarak, ‘evet, başarılı olamadık, yenildik’ kabulünden sonra umutlarımı ve azmimi tazeledim. Belirttiğim demokratik değerler için de, sanayi-kültür-turizm kenti Büyük Çorum hayallerim için de mücadelemi, tam bir inançla ve umutla sürdüreceğim. Sanayi kenti Çorum’un mutlaka havalimanı sahibi olması gerektiğini, hızlı tren projesinin gerçek manada hızlandırılması gerektiğini haykırmaya devam edeceğim.”

Meltem Danışman Çınar’ın ekonomik gelişmelerle ilgili görüşünü sorması üzerine de Yolyapar, bir inat uğruna ülke ekonomisinin çıkmazsa sürüklendiğini tekrarlayarak, “Şimdi asgari ücret artırılıyor, memur maaşlarına zam yapılıyor, ama bu zamlar daha cebe girmeden geri alınıyor. Bilinen deyişle, kaşıkla verilen kepçeyle alınmış oluyor. Gökten zam yağmuru yağıyor. Bir yandan da vergiler, harçlar artırılıyor. Özellikle küçük işletmelerin nasıl ayakta kalacağını düşünen bile yok. Hele de emeklilerin durumu tam bir fecaat. Bunun adı sürünme de değil, alçak sürünme.” ifadesini kullandı.

Yolyapar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lüks tüketime devam edenlerin varlığı, refah göstergesi gibi sunulmak isteniyor. Oysa, bu ülkede Kur Korumalı Mevduat gibi yollardan kolay ve çok para kazanan milyonlar var. Onlar elbette lüks yaşama olanağına sahipler. Ne yazık ki mevcut sistem, yoksul kesimlerden varsıl kesimlere kaynak aktaran bir sistem. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oluyor. Bu da, neoliberalizm diye yutturulan vahşi kapitalizmin eseri. Demokrasi ve hukuk olmadan, adil gelir dağılımı da olmaz, refahın eşit paylaşımı da.”

Meltem Danışman Çınar, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Kenan Nuhut ile Azmi Öztürk’ü saygı ve rahmetle anarken, Ahlatcı Holding’in mücevher sektöründeki ihracat şampiyonluğuna ve üç şirketinin toplam cirosuyla 4. oluşuna da dikkat çekti.