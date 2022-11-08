Yozgat’ın Yazıpınar Köyü’nde bulunan 20 arsa için Belediye, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereği açık teklif artırma suretiyle ihale düzenledi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri gözetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen arsa ihalesi yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Muhammen bedelleri 23 bin TL ile 505 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan arsalara ilgi yoğun oldu. Son derece çekişmeli geçen ihalede arsaların tamamı 2 milyon 998 bin TL karşılığında satılmış oldu.

Bura göre ilk arsayı Selami Altınok 72 bin TL’ye, ikinci arsayı Ömer Akbaş 111 bin 500 TL’ye, üçüncü arsayı Ömer Akbaş 101 bin TL’ye, 4.’ncü arsayı Selami Altınok 36 bin TL’ye, 5’nci arsayı Selami Altınok 41 bin TL’ye, 6’ncı arsayı Ömer Akbaş 126 bin TL’ye, 7’nci arsayı Ömer Akbaş 44 bin TL’ye, 8’nci arsayı Turhan Türker 181 bin TL’ye, 9’ncu arsayı Ömer Akbaş 33 bin 500 TL’ye, 10’ncu arsayı Selami Altınok 46 bin TL’ye, 11’nci arsayı Selami Altınok 201 bin TL’ye, 12’nci arsayı Sezai Altınok 97 bin TL’ye, 13’ncü arsayı Ömer Akbaş 37 bin TL’ye, 14’ncü arsayı Ömer Akbaş 97 bin TL’ye, 15’nci arsayı Mustafa Akyol 254 bin TL’ye, 16’ncı arsayı Ömer Akbaş 56 bin TL’ye, 17’nci arsayı Ömer Akbay 115 bin TL’ye, 18’nci arsayı Selami Altınok 651 bin TL’ye, 19’ncu arsayı Hatun Türker 185 bin TL’ye ve son arsayı ise Kasım Alkan 515 bin TL’ye satın aldı.

Arsaların satışının Başkanlık makamının onayının ardından resmileşeceği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

