Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan 5 tane arsa dün ihale ile satışa çıkarıldı. Arsalardan üçü satılırken ikisine ise talipli çıkmadı.

İhaleler Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ve 16.00 saatlerinde ayrı ayrı gerçekleştirildi.

İlk olarak Kuruçay bölgesindeki ticaret arsası muhammen bedeli 4 milyon 550 bin lira üzerinden ihaleye çıktı. Erdal Gök ile Nurettin Yıldırım ve ortaklarının katıldığı açık artırmada arsa 6 milyon 500 bin liraya Erdal Gök’e satıldı.

Ilıca’daki 8 milyon 825 bin TL’lik konut arsası ile Çepni Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yeni Oto Galericiler Sitesinde 17 dükkanlık 8 milyon 500 bin TL’lik ticaret arsasına ise talipli çıkmadı.

Encümen üyeleri yönetimindeki diğer ihalede ise Gülabibey’de bulunan iki tane ticaret ve konut alanı arsası satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli 5 milyon 600 bin lira olan arsa Cengiz Mert’e 6 milyon 250 bin liradan satılırken diğer arsa ise 5 milyon 166 bin liradan Zeynal Çemrek’e satıldı.

Belediye düzenlediği ihalede üç arsayı toplam 17 milyon 916 bin TL karşılığında satmış oldu. İhalenin Başkanlık makamının onayının ardından kesinleşeceği belirtildi.



(Volkan SINAYUÇ)

