Trabzon’da bu yıl ilk kez düzenlenen Auto Fest Modifiye Fuarı 4 Eylül tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin bir çok ilinden katılımcıların olduğu fuar renkli görüntülere sahne oldu. Modifiyeli araçların yer aldığı fuarda araçlar arasında güzellik ve basıklık yarışması da düzenlendi.

Sürpriz hediyelerin sahiplerini bulduğu fuara ilgi beklenenden büyük oldu. Drift showların nefes kestiği fuara Tofaş marka aracıyla katılan Özarslan Mobilya çalışanı Levent Köşger, basıklık yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Amasya’da düzenlenen fuarda Çorum ekibi yine birincilik elde etmişti.

Trabzon’da da adını ilk sıraya yazdıran Çorum, yine gururlandırırken, araç sahibi Özarslan Mobilya çalışanı Levent Köşger, fuar için araçlarını hazırlayan ve kupanın kazanılmasında büyük emekleri olan HPC Otomotiv çalışanı Soner Uz ile egzozcu Niyazi Koçak, Muhammet Furkan Kılıçarslan, Buğra Can Döndü, Tuygun Kaya ve Gültekin Süzer’e teşekkür etti.

BELEDİYE’YE FUAR ÇAĞRISI

Değişik illerde düzenlenen Auto Fest Modifiye fuarlarında birinciliği kimselere kaptırmayan Çorum ekibinden Levent Köşger ve Soner Uz, ayrıca Çorum Belediyesi’ne çağrıda bulunarak, Çorum’da da modifiye araç fuarının yapılmasını talep ettiler. Birçok ilde belediyelerin desteği ile düzenlenen fuarların Çorum da da yapılacak olmasının bölgeye büyük katkı sağlayacağını dile getiren Köşger ve Uz, Karadenizin en büyük Auto Fest Modifiye Fuarı’nı Çorum’da yapmak istediklerini ve bu konuda Çorum Belediyesi’nden gerekli desteği beklediklerini kaydettiler.

