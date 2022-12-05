Mülkiyeti Belediye’ye ait 9 arsa için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereği açık teklif artırma suretiyle ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri gözetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen arsa ihalesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Muhammen bedelleri 835 bin TL ile 1 milyon 136 bin TL arasında değişen geçici teminatları ise 24 bin 600 TL’den 34 bin 080 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan arsalara ilgi yoğun oldu. Son derece çekişmeli geçen ihalede arsaların tamamı 10 milyon 888 bin TL’ye satıldı.

Bura göre 820 bin TL muhammen bedelli ilk arsa 1 milyon TL’ye, 1 milyon 88 bin TL’lik ikinci arsa 1 milyon 357 bin TL’ye; 1 milyon 85 bin TL’lik üçüncü arsa 1 milyon 360 bin TL’ye, 1 milyon 136 bin TL’lik dördüncü arsa 1 milyon 500 bin TL’ye, 954 bin TL’lik beşinci arsa 1 milyon 335 bin TL’ye, 835 bin TL’lik diğer 4 arsa ise sırasıyla 1 milyon 100 bin TL, 1 milyon 61 bin TL, 1 milyon 95 bin TL ve 1 milyon 80 bin TL karşılığında satıldı.

Arsaların satışının Başkanlık makamının onayının ardından resmileşeceği belirtildi.



(Volkan SINAYUÇ)

