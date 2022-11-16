Mülkiyeti Belediye’ye ait 8 arsa için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereği açık teklif artırma suretiyle ihale düzenledi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri gözetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen arsa ihalesi yaklaşık 1 saat sürdü. Muhammen bedelleri 820 bin TL ile 900 bin TL arasında değişen geçici teminatları ise 24 bin 600 TL’den 27 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan arsalara ilgi yoğun oldu. Son derece çekişmeli geçen ihalede arsaların tamamı 7 milyon 464 bin TL’ye satıldı.

Bura göre 835 bin TL’lik ilk arsayı Mehmet Tomuk 1 milyon 30 bin TL’ye; 835 bin TL’lik ikinci arsayı Davut İsmail Kilkaya 1 milyon 16 bin TL’ye; 835 bin TL bedelli üçüncü arsa 1 milyon 60 bin TL’ye, 900 bin TL’lik 4.’ncü arsayı 1 milyon 136 bin TL’ye Ünal Hodul, 820 bin TL’lik 5’nci arsayı Muhammed Ersoy 842 bin TL’ye, 820 bin TL’lik 6’ncı arsayı Mustafa Bilgin 830 bin TL’ye, 830 bin TL’lik 7’nci arsayı Hüseyin Özkan 831 bin TL’ye ve 900 bin TL’lik 8’nci arsayı ise Necdet Karataş 901 bin TL’ye satın aldı.

Arsaların satışının Başkanlık makamının onayının ardından resmileşeceği belirtildi.



(Volkan SINAYUÇ)

