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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından meclise sevk edilen 2023 yılı ek bütçesi görüşüldü.

Toplantıda 210 milyon TL’lik ek bütçe mecliste oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Meclisi’nin 2023 yılı için belirlediği 2 milyar 23 milyon TL’lik bütçe ile birlikte 2023 yılı bütçe toplamı 2 milyar 233 milyon TL'ye yükselmiş oldu.

Öte yandan ek bütçe ile Özel Kalem Müdürlüğü’ne 1.5 milyon, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne 2 milyon 262 bin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 725 bin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 657 bin, Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne 570 bin, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne 800 bin, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 650 bin, Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne 170 bin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 17 milyon, Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne 940 bin, Etüt Proje Müdürlüğü’ne 3 milyon 440 bin, Fen İşleri Müdürlüğü’ne 27 milyon 300 bin, Hal Müdürlüğü’ne 15 bin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 1 milyon 610 bin, İtfaiye Müdürlüğü’ne 2 milyon 103 bin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 38 milyon 768 bin, Mezarlıklar Müdürlüğü’ne 628 bin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 26 milyon 300 bin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 312 bin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne 280 bin, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne 1 milyon 223 bin, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne 33 milyon 300 bin, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 33 milyon 624 bin, Tesisler Müdürlüğü’ne 2 milyon 300 bin, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne 2 milyon 525 bin, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 3 milyon 215 bin, Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne 4 milyon, Zabıta Müdürlüğü’ne 3 milyon 340 bin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 352 bin, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne 78 bin lira ödenek ayrıldı.