Belediye tarafından Akşemseddin Caddesi’nde yapımı devam eden Yeni Hizmet Binası Projesi’nde kullanılmak üzere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a 25 milyon liralık kredi kullanma yetkisi verildi.

Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısı, Başkanvekili İsmail Bölükbaşı başkanlığında Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıda gündeme alınan konular görüşülerek karara bağlandı.

Belediyenin özel şirketi olan BELTAŞ’ın sermaye artırımı konusu mecliste görüşüldü. Şirket sermayesinin 25 milyon lira artırılması konusu AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Toplantıda yine Akşemseddin Caddesi’nde yapımı devam eden Yeni Hizmet Binası Projesi’nde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanılmasına ilişkin Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi konusu görüşüldü.

BULUT: “BU VEBALDEN KURTULAMAZSINIZ”

Gündem maddesiyle ilgili söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, belediye yönetimini süreci yönetememekle suçladı. Bulut, “15 milyona bu bina tamamlanıyordu şu anda 60 milyonları konuşuyoruz. Enflasyon almış başını gidiyor. Maliyet toplam 4 katına çıkmış. Bu maliyetin 15 milyondan 60 milyona çıkması sorumlusu sizlersiniz. Meclise gelmeyerek, sorulardan kaçarak, cevap vermeyerek bu vebalden kurtulamazsınız. İhaleye çıktığınızda bu binanın yapım maliyeti neydi? Bina bittiğinde maliyeti ne olacak bunu kamuoyuna açıklamanızı istiyoruz. Her konuda çözüm üreteceğiniz uzman kadrolarınız varken neden akılcı çözümler üretmiyorsunuz? Neyi öngöremiyorsunuz? Her geçen gün bu sorunlar kriz haline dönüşüyor. Bunları Çorum halkına açıklamak zorundasınız” diye konuştu.

ÇÖPLÜ: “NİTELİKLİ HARCAMALAR VAR”

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise kalan yüzde 30’luk kısımda nitelikli harcama yaptıklarını, enflasyonla birlikte maliyetin arttığını söyledi. Çöplü, “Soruları soruyor ama kendisi de cevapları biliyor. Bütün şeffaflığımızla yayınlıyoruz. İlk inşaat işlemini bir firma 2017 yılı içinde sözleşme yapmış. Ama inşaatın yüzde 83’ünü bitirdiği an ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato ilanı ve daha sonraki süreç de devam etti. Daha sonrasında 2021 yılının 6. ayında geri kalan kısım için bir ihale yaptık. O firma devam ediyor. Yüzde 96’sı bitmiş durumda. Bir önceki firmanın yapmadığı şeylerle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Yapılmakta olan yüzde 30’luk bölüm en ince işler. Nitelikli harcamalar var. Fiyatlar en son enflasyon nedeniyle artmış bulunmakta. Firmaya 28 milyon liraya verdik. Bu yaklaşık 40 milyon liranın üzerinde bir tutara denk gelecek gibi görünüyor. Şuan ki maliyetini daha belirleyemiyoruz. Biz ödemelerimizi her ay yapıyoruz. Hangi ayda ne kadar kullanıldıysa o kadar ödenecek. Vadesi 36 gibi görünüyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddesi oylamaya sunuldu. Madde, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Ünsal Yeter’in aylık ücreti belirlendi.

Ayrıca 5 adet imar planı değişikliği konusu komisyona havale edildi. (Nurdan AKBAŞ)