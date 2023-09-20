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16-17 Eylül 2023 tarihlerinde AK Parti genel merkezinde düzenlenen çalıştayın açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Yusuf Ziya Yılmaz ve Mustafa Şen, parti il teşkilatları ve istihdama yönelik iyi uygulamaları olan belediyeler katıldı.

Çalıştayla ilgili bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi’nin özellikle ÇOKİŞ uygulaması ve hanımeli yöresel satış noktaları çalışmalarının büyük ilgi gördüğünü vurguladı. İstihdama yönelik çalışmalarının Türkiye genelindeki belediyeler arasında “iyi uygulama örnekleri” arasında yer aldığını dile getiren Çöplü, “Belediyemiz tarafından özellikle istihdama yönelik çalışmalarımız AK Parti Genel Merkezimiz tarafından hazırlanacak çalıştay sonuç bildirisinde de yer alacak. Bu alandaki tecrübelerimiz yayınlanacak bildiri ile de sivil toplum kuruluşları, diğer yerel yönetimlerin tecrübe, ihtiyaç, talep ve beklentilerinin gelecek dönemdeki çalışmalarına da ışık tutacağına inanıyoruz.” diye konuştu.