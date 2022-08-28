Çorum Belediyesi’nin yenilikçi ve teknolojiyi yakından takip eden vizyonuna uygun olarak yeni bir web sayfası tasarladıklarının altını çizen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi’nin vizyonuna yakışan ve vatandaşın işini daha da kolaylaştıran bir görünüm ve içerik oluşturduklarını kaydetti.

Ulaşımdan çevre projelerine, altyapıdan park ve yeşil alan çalışmalarına, gönül belediyeciliğinden kültürel ve sosyal faaliyetlere kadar her alanda yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Belediye bünyesinde uyguladıklarını dile getiren Turhan Candan, “Yaptığımız tüm bu çalışmalarla hemşehrilerimizin işlerini daha da kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Belediyemiz ile ilgili en yeni bilgileri ve güncel faaliyetleri hemşehrilerimiz web sayfamızdan takip edebilecekler.” dedi.

Bilgi İşlem Müdürü Ömer Maz, web sayfasının yazılım ve tasarımının bilgi işlem personeli tarafından yapıldığının altını çizerek yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve görsel çekiciliğinin yanında fonksiyonelliği ile kolay kullanım imkânı sunmaktadır dedi.

Maz, web sayfasının pek çok yenilikleri de sunduğunu kaydederek online işlemleri geliştirerek vatandaşların erişimine sunma amacında olduklarını söyledi. Online olarak şu anda “ Ruhsat ve izin başvurusunda bulunma, fatura ödeme, emlak beyanı verme, borç sorgulama vb” hizmetler web sayfası üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Yeni web sitesinde öne çıkan en önemli özelliğin arama yapısı ile bilgi ve hizmete erişim imkânının olduğunu ifade eden Maz, web sitesinde yer alan “Hizmet rehberi, duyurular, hal fiyatları, etkinlik takvimi, ihale ilanları” gibi sayfaların geliştirilerek kullanıma sunulduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

