Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı civarında yapımı hızla devam eden düğün salonu inşaatında çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Başkan Aşgın, “Şehrimize beş yıldızlı otel konseptinde düğün salonu kazandırıyoruz" dedi.

Çorum Belediyesi’nin Mimar Sinan 5. Cadde üzerinde inşa çalışmalarına devam ettiği yaklaşık 200 kişilik kapasiteye sahip tam teşekküllü düğün salonu, düğün ve sünnet gibi etkinliklerde vatandaşa hizmet verecek.



(Volkan SINAYUÇ)

