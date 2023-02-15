Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği Afşin ilçesinde depremzedelerin her türlü eksiğini gidermeye ve ihtiyacını karşılamaya gayret gösteren Çorum Belediyesi, onları zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Depremin ardından bölgeye intikal eden Çorum Belediyesi ekipleri, ilçede depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirken, 7’den 70’e herkesle gönül bağı kuruyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan imal edilen 52 çadır, tırlarla Afşin’e gönderilmişti. Çadırlar deprem bölgesine ulaşmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat koordinesinde, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından kırsal bölgeler ve köyler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde kurulmaya başlandı.

Çorum halkının sıcaklığını yanlarına hissettiklerini ifade eden Afşinli depremzedeler, bu zor günde kendilerine yardım eli uzatan Çorum Belediyesi’ne ve Çorum halkına teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile görüntü telefon görüşmesi yapan depremzedeler çadırlar için teşekkür etti.

Afşin Altunel Köyü’nde yaşayan Serkan Sert, “Bizim yaramızı sardınız, karda kışta yanımızda oldunuz. Allah sizden razı olsun. Sizinle onur duyuyoruz. Çorum bizim için artık Kahraman Çorumdur. Bizim kardeşimizsiniz. Rabbim devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Biz kuru ekmekle hayatımızı idame ettiririz, yeter ki Cumhurbaşkanımız başımızda olsun. Bu makamlarda inşallah her zaman sizin gibi duyarlı insanlar olur.” diyerek duygularını dile getirdi.

Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Aşgın da, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli birlik ruhuyla güzel bir imtihan veriyoruz. Depremin ilk anından itibaren elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Çadırlardan sonra şimdi de soba üretmeye başladık. Onları da en kısa sürede göndereceğiz.” dedi.

(Haber Merkezi)

