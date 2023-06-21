Gönüllü personel içerisinden oluşturulan ilk grup ise eğitimlerini tamamladı. Eğitimin son gününde, gece saatlerinde göçen bir binanın altından arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Artama kurtarma ekibinin zamana karşı yarışı gerçek görüntüleri aratmadı.

Çorum Belediyesi, 6 Şubat depreminden sonra afet durumunda eğitimli ve organize müdahalelerin gerçekleşebilmesi amacıyla arama kurtarma destek ekibini kurdu. Belediye çalışanlarından oluşan arama kurtarma destek ekibi zorlu bir eğitimden geçti. Gönüllü arama kurtarma ekibi yangın, sel ve deprem afetinde arama ve kurtarma eğitimi aldı.

Çorum İtfaiye Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 8 günlük zorlu kamp eğitimi tamamlandı. Eğitimin son gününde itfaiye eğitim alanında oluşturulan bina enkazından gece saatlerinde kurtarma çalışması yapıldı. Gerçeği aratmayan görüntülerin oluştuğu eğitimde enkaz altında kalan yaralılar başarıyla kurtarıldı.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Ömer Darıcı, afetlerle daha etkin bir mücadele için Çorum Belediyesi bünyesinde 45 kişiden oluşan acil durum ve afet ekibini oluşturulduğunu söyledi. Birinci grup için düzenlenen yaklaşık 80 saatlik eğitim modülünü tamamladıklarını belirten Darıcı, yangınlara müdahale, kentsel arama-kurtarma, sel ve su baskınlarına müdahale konularında eğitimler gerçekleştirdiklerini açıkladı.