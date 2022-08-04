Temmuz ayında Hitit Fuar ve Festivali ile şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan Çorum Belediyesi, Ağustos ayında da etkinliklerine devam ediyor. Vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan festivali geride bırakan Belediye, Ağustos ayında da önemli kültür-sanat etkinliklerini Çorumlularla buluşturmaya hazırlanıyor.

Çorum Belediyesi Ağustos ayında yapılacak etkinliklerini de “Çorum Kültür Sanat Ajandası” adı altında sosyal medyadan duyurdu. Buna göre Ağustos ayı etkinlik takviminde birçoğu Çorum Web TV’den de canlı olarak yayınlanacak etkinlikler arasında konserler, akademik toplantılar, sünnet şöleni, aşıklar gecesi, çocuk eğlenceleri, animasyon showları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel Zafer Konseri yer alıyor.

(Volkan SINAYUÇ)