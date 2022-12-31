Velipaşa Kahvecisi markasıyla Velipaşa Hanı’nda hizmet veren tesisin bir şubesi de gençlerden gelen talep üzerine Hitit Üniversitesi kuzey yerleşkesinde açılırken, Belediye’nin toplam sosyal tesis sayısı 7’yi buldu.

Söz konusu sosyal tesisle ilgili olarak bir açılış töreni düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye yetkilileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin hazır bulunduğu törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2019’da Belediye’ye ait bir sosyal tesis bulunmadığını belirterek, “Seçim vaatlerimiz arasında bir sosyal tesis açmak vardı. Hemşehrilerimiz bize destek verdi ve biz de verdiğimiz sözlerin arasında ilk olarak sosyal tesis vaadini yerine getirdik. İlk tesisimiz Millet Bahçesi’ne açıldı. Kısa sürede büyük bir ilgi gördü. 2’nci tesisi Güngörmüşler Konağı’nda açtık. Biz sosyal tesis açtıkça milletin ilgisi de arttı. Sonra Pirbaba Sosyal Tesislerini açtık. Sonrasında hızımızı alamadık Çoruminia içerisinde bir sosyal tesis açtık. Bunun hemen ardından Kadeş Barış Meydanı’nda Meydan Engelsiz Sosyal Tesislerini açtık” dedi.

Kısa süre içerisinde 5 adet sosyal tesisi Çorum’a kazandırdıklarını anlatan Aşgın, Velipaşa Hanı’nda Velipaşa Kahvecisi ismiyle güzel bir sosyal tesisi daha hayata geçirdiklerini belirterek, “Velipaşa Kahvecisi’nin bir şubesinin de kampüse açılması talebi bize geldi. Biz de bu talebi bugün yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“VELİPAŞA HANI’NA ÇORUM YEMEKLERİNİN İKRAM EDİLECEĞİ BİR TESİS AÇILACAK”

Aşgın, dünyaca ünlü gurmelerden Ömür Akkor’un her gittiği yerde Çorum mutfağından övgüyle söz ettiğini belirterek, Ocak ayında yapılacak olan Belediye Meclisi toplantısında Ömür Akkor’a fahri hemşehrilik verileceğini bildirdi.

Öte yandan Ömür Akkor’un övgüyle bahsettiği Çorum böreği, baklavası, dolması ve diğer ürünlerinden oluşan yiyeceklerin ikram edileceği bir tesisin de kısa sürede açılacağını belirten Aşgın, Velipaşa Hanı’nda 1-2 hafta içerisinde tesisin açılışını gerçekleştireceklerini anlattı.

Aşgın’ın ardından söz alan Rektör Öztürk de Çorum Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

(Taner ŞİMŞEK)

