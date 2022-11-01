Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2023 yılı performans programı kabul edilirken, 2023 yılı ve takip eden 2 yılın bütçeleri de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “bütçe ve performans programı” ile ilgili bir sunum yaptı.

Bütçenin 2 milyar 23 milyon lirasının gider, 1 milyar 927 milyon lirasının gelir, 96 milyon lirasının ise finansman bütçesi olarak planlandığını kaydeden Çöplü, gelir bütçesinin 97 milyon 813 bininin vergi gelirlerinden, 161 milyonunun teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 152 milyonunun alınan bağış, yardımlar ile özel gelirlerden, 978 milyonunun diğer gelirlerden ve 537 milyonunun da sermaye gelirlerinden oluştuğunu bildirdi.

Çorum Belediyesi’nin 2023 ve iki yılını izleyen bütçesi, bugün saat 17.00’de yeniden görüşülecek. (Taner ŞİMŞEK)

