Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci oturumunda müdürlüklerin bütçeleri görüşülüp karara bağlandı. Bütçe oylamaları sonrası bir konuşma yapan Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iki gün boyunca özveriyle çalışan AK Partili, CHP’li ve MHP’li meclis üyelerine teşekkür etti.

Başkan Aşgın, bütçede en büyük payın yatırımlara ayrıldığını, bu durumun CHP’li meclis üyeleri tarafından eleştirildiğinin altını çizerek “2019’da ve o günden bugüne yaptığımız tüm bütçelerde “Niçin bu bütçe yatırım bütçesi değil?” diye eleştirenlerin bugün ise “Çok fazla yatırım yapıyorsunuz, az yatırım yapın” noktasına geldiklerini belirterek “Bu durum Meclisimizin gururudur. Bu, Belediyemizin ve bu makamın gururudur. Bu gururu hep birlikte paylaşmanın onurunu ve şerefini yaşıyoruz.” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZ İÇİN DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ”

Bundan sonra da Çorum’a önemli yatırımlar kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimiz için daha fazlasını yapacağız. Bu konuda azim, kararlılık ve irademiz nettir.” dedi.

Tarihi Çöplü Arastası’nın restorasyonu için Vali Mustafa Çiftçi ile imzaladıkları protokol hakkında da bilgiler veren Başkan Aşgın, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Tarihi Çöplü Arastası’nın restorasyonu ile ilgili bir talebimiz olmuştu. Bugünkü imzaladığımız protokol ile 5 milyon TL, Kültür Turizm Bakanlığımızdan geldi. Bu anlamdaki gayretlerimiz artarak devam edecek. Şehrimize gerek öz kaynaklarımızla gerek devletimizden bize gelen kaynaklarımızla gerekse de girişimlerimizle, halkımızın dualarıyla çok daha büyük hizmetler yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Aşgın, “2023 bütçemizin şehrimize hayırlar getirmesini, hayırlı ve dualı işlere vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bütçemiz hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

(Nurdan AKBAŞ)

