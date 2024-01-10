Belediye final sınavlarına giren öğrencilerin motivasyonunu arttırmak ve destek vermek için öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor. Mobil İkram Aracında hazırlanan çorbalar Meslek Yüksek Okulu yemekhanesinde öğrencilere ikam ediliyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Gençlerimizin yoğun ders çalıştıkları sınav döneminde, soğuk havada bir nebze de olsa içlerini ısıtacak ikramımızla yanlarında olmak istedik. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.

Hitit Üniversitesi öğrencileri de sınav döneminde sağlanan bu desteğin kendileri için değerli olduğunu söyleyerek çorba ikramı için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.