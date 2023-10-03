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Belediye, HİTÜ’de eğitim gören öğrencilerin ulaşım kartı başvuruları için Kuzey Kampusu’nda stant açtı. Standa gelen öğrenciler, şehir içi toplu ulaşım kartlarını buradan alabiliyor. Belediye ayrıca, yeni akademik yıla başlayan HİTÜ öğrencilerine jest de yaptı. Üniversite öğrencilerine toplu ulaşım hizmeti önceki gün ücretsiz olarak sunuldu.

Öte yandan Çorum Belediyesi abonman kartı uygulamasıyla tüm öğrencilere indirimli toplu taşıma hizmeti sunmaya da devam edecek. Tüm öğrenciler, isterlerse aylık 275 TL’ye 90 biniş, isterlerse 350 TL’ye sınırsız biniş abonman kartları alabilecekler.

Toplu ulaşımda sunulan yeniliklerden olan, online kart yükleme, bakiye sorgulama, hat saatleri, hatta bulunan duraklar gibi bilgilerin sunulduğu “akıllı bilet” mobil uygulaması ve toplu ulaşımda temassız özellikli visa kartla ödeme kolaylığı da devam ediyor.