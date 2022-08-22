Konuyla ilgili açıklama yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü konunun yakından takipçisi olduklarını belirterek olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen olayda hırsızların kablo ve çeşitli el aletleri çaldıklarının anlaşıldığının ifade edildiği açıklamada, “Hırsızların taş ocağına telleri keserek girdiği anlaşılmıştır. Olayın fark edilmesiyle derhal güvenlik güçlerine haber verilmiş, gerekli incelemelerde bulunulmuş ve güvenlik kamera kayıtları Emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. İlgili personelin karakolda ifadesine de başvurulmuştur. Ayrıca, Başkanlık Makamı tarafından herhangi bir ihmalin olup olmadığının tespiti için idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Emniyet güçlerinden aldıkları bilgiye göre yakın zamanda civardaki diğer taş ocaklarında da hırsızlık olaylarının yaşanıldığı yönünde bilgilerin olduğunun ifade edildiği açıklamada “Emniyete intikal eden konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi. (Haber Merkezi)

