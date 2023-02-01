Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde yapımı tamamlanan su deposu ile olası su kesintilerinde en az 15 saat şebekeye su verilemeyecek.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, su deposunun yarın mevcut şebekeye bağlantısının yapılacağını açıkladı. Zahir, yapılacak bu önemli çalışma nedeniyle bazı bölgelerde mecburi su kesintisine gidileceğini belirterek “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Bahçelievler Mahallesi Bahabey içme suyu arıtma tesisleri içerisinde yapımı tamamlanan içme suyu deposuna mevcut isale hattından bağlantı gerçekleştireceğiz. Yarın (02 Şubat 2023 Perşembe) saat 05.00 ile 20.00 saatleri arasında Akkent Mahallesi’nin tamamı, Ahçılar Cadde ve Sokaklar, Garantievler Cadde ve Sokaklar, Üçtutlar Mahallesi’nin bir kısmı, Karakeçili Mahallesi’nin tamamı, Yavruturna Mahallesi’nin bir kısmı ve Gülabibey Mahallesi’nin bir kısmına su verilemeyecek. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için gerekli tedbiri almalarını rica ediyoruz.” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

