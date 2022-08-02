Çorum Belediyesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü spor malzemesi ihalesi yaptı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenin ihaleye bir firma katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nce sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Amatör Spor Kulüpleri için spor malzemesi alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 659 bin 768 TL olan ihalede METS Spor Fiyim Teks Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından 544 bin 343 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini duyurdu.

(Yeriş KUŞÇU)