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Çorum Valiliği tarafından hazırlanan Gaziler Günü kutlamaları kapsamında geçtiğimiz akşam Altınkaya Arena’da düzenlenen yemeğe Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti , sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları büyük ilgi gösterdi.

Gecede konuşan Vali Dağlı ve Belediye Başkanı Aşgın, tüm katılımcılara teşekkür ederek vatanı için canını vermekten çekinmeyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andılar. Dağlı ve Aşgın gecede gazilere de teşekkür ederek hem şehitlerin hem de gazilerin hakkının ödenmeyeceğini vurguladılar.

Dağlı ve Aşgın; “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum” görüşüne yer verdi.

Program sonunda Vali Dağlı ve Başkan Aşgın, şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.