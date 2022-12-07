2022 yılında günlük otopark giriş ücreti 6 TL iken Belediye Meclisi’nde yapılan oylama ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 10 TL’ye yükseltilmesi kararı alındı. Aylık otopark abonman ücreti 120 TL’den 180 TL’ye yükselirken 0-2 saatlik 1.5 TL olan tarife 2.5 TL’ye, 2-3 saatlik 2.5 TL olan tarife 4,00 TL’ye, 3-24 saat olan tarife 6 TL’den 10 TL’ye, AVM otoparkı Abonelik ücreti 100 TL’den 150 TL’ye, Karakeçili Abone otoparkı 120 TL’den 180 TL’ye, otopark içinde günlük stant açma (Tanıtım-satış-Reklam) 500 TL’ye çıkarıldı.

