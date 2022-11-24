Kültür - sanat etkinliklerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gazeteci-yazar Erol Erdoğan’ı Çorumlularla buluşturacaklarını açıkladı. Yağbat, “Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan her türlü fedakârlığı gösteren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyor, kendi günlerinde düzenleyeceğimiz “N’apsak Bu Gençleri” konulu konferansımıza öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

