Çorum Belediyesi kaybolan değerlerimizden uçurtmayı çocuklarla tekrar tanıştırıyor. “Hayallerimizi Gökyüzüne Uçuruyoruz” sloganıyla düzenlenen etkinlik 4 Eylül Pazar günü Çorum Barajı yanındaki Çorum Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşecek. Yarışmaya 6-14 yaş arası çocuklar sadece kendi tasarladıkları el yapı uçurtmalarla katılabilecek.

Kaybolan önemli bir değer ola uçurtmayı çocuklarla tekrar tanıştırmak doğayla iç içe bir gün geçirmek, kültürel ve sosyal bağları kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada en güzel uçurtmayı tasarlayanlar da ödüllendirilecek. (Haber Merkezi)

