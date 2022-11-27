Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen “N’apsak Bu Gençleri?” konferansına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Konferans öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Aşgın, sözlerine şehit öğretmenler Ayşenur Alkan, Necmettin Yılmaz, hemşehrimiz Şenay Aybüke Yalçın ve ahirete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle anarak başladı. Belediye olarak şehri inşa ederken nesli ihya etmeyi de ihmal etmediklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Çalışmalarımızda bize destek olan Hitit Üniversitesi’ne, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve belediyemizin 8 Kadın Kültür Merkezi, 8 Gençlik Merkezi ve birçok spor tesisimizde beraber yol yürüdüğümüz öğretmenlerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Büyük fedakarlık ve gayretlerini gördüğümüz öğretmenlerimizle bu şehrin imarında ve gençliğin ihyasında bizleri hizmetkâr kılan Rabbimize hamd ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplum reflekslerinden eğitime, öğretmenlerden gençlere kadar pek çok önemli meseleye değinen Eğitimci-Yazar Erol Erdoğan, konuşmasında toplumun öğretmene, eğitime ve okula bakışı ile ilgili problemleri azaltılabilirse eğitim sisteminin daha iyi bir noktaya ulaşacağını vurguladı.

Eğitimin hayat boyu süren bir faaliyet olduğunu kaydeden Erdoğan, eğitimin hayat boyu sürebilmesi için kültür ve sanatla çeşitlendirmenin önemli olduğunu da kaydetti.

Gençlerin toplumda sanılanın aksine internet bağımlısı veya bencil olmadıklarını söyleyen Erol Erdoğan, Türk eğitim sisteminin temel probleminin öğretmenler ve öğrenciler olmadığı, ailelerin de eğitim sürecine dahil edilmesi, eğitimin kültür, sanat, hobi ve mesleklerle zenginleştirilmesi gerektiğini ve ailelerin çocukların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Program sonunda Belediye Başkanı Aşgın ve Vali Yardımcısı Kanyılmaz, Erdoğan’a hediye ve çiçek verdi.

(Haber Merkezi)