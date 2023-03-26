Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje okulundan gelen talep doğrultusunda temin edilen 82 adet müzik aletini bizzat okula giderek teslim etti.

Dijital piyanodan bağlamaya, neyden gitar ve kanuna, mikrofon ve nota sehpalarından defe kadar birçok enstrüman ve malzemeyi musiki sınıfı öğrencilerinin hizmetine sunduklarını söyleyen Halil İbrahim Aşgın, “Güzel sesli ve yetenekli yavrularımıza başarılar diliyorum” görüşüne yer verdi.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Aşgın’a desteği için teşekkür ederek mini bir konser verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

