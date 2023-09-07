Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bazı okulları ziyaret ederek kırtasiye malzemesi dağıtımına katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek onlarla hem sohbet etti hem de minik öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

Eğitime verdikleri destekleri günden güne artırdıklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, bu yıl birinci sınıf öğrencilerine yine sürpriz hediyeler hazırladıklarını açıkladı.

Çorum il merkezindeki eğitim kurumlarında bu yıl okula başlayan miniklere kırtasiye dağıtımı yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Mutlu şehrin mutlu çocukları. İlkokula başlayan miniklerimizi okullarında ziyaret ettik. Bu mutlu ve heyecanlı günlerinde yanlarına elbette elimiz boş gitmedik. Tatlı yavrularımız, hediyelerini güle güle kullansınlar. Okula yeni başlayan mini mini yavrularımızın heyecanını görmeniz lazımdı. Gözlerinin içi gülen, pırıl pırıl evlatlarımızı okula başladıkları günde kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketlerimizle ziyaret ettik. Güle güle kullansınlar” görüşüne yer verdi.



Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de açıklamasında eğitime verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti. Kodek, “Belediye Başkanımızın eğitim ve öğretime verdiği destek yadsınamaz. Bugün de kırtasiye malzemeleri okula yeni başlayan öğrencilerimize hediye edildi. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Öte yandan Belediye tarafından deprem felaketi ile sarsılan ve halen yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’ndeki minikler de unutulmadı. Belediye bu yıl kırtasiye yardımları ile Afşin’deki minikleri de sevindirdi.