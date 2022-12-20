Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 3 firma katıldı.

Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Buna göre Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde Çorum mücavir alan sınırları içinde bulunan şehir mezarlıklarında Bin adet Mezar Yeri Hazırlama ve Defin işlemleri ile 100 adet Cenaze Yıkama ve Kefenleme işi için 2 milyon 72 bin TL yaklaşık maliyetle düzenlenen hizmet alımı ihalesinde Enes Park 1 milyon 737 bin TL, Mustafa Tuna ise 1 milyon 981 bin TL’lik teklif verdi. NP Profesyonel firması ile 1 milyar 612 milyon TL’lik teklifi ile ihale dışı kaldı.

(Volkan SINAYUÇ)

