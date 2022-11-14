Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine “Kavramsan Dönüşümler” isimli resim ve desen sergisi ile devam ediyor. Küratör ve danışmanlığını Doç. Muteber Burunsuz ve Doç. Fırat Engin’in yaptığı sergide, ressamlar Dilan Aydınlı, Emine Peltekci, Seher Ortakçı, Serkan Tuluk ve Özlem Ceyhuni’nin eserleri yer alacak.

Kavramsal dönüşümler karma resim ve desen sergisinin 15 Kasım Salı saat 15.00 yapacakları açılış töreniyle birlikte sanatseverle buluşacağını kaydeden Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Doç.Muteber Burunsuz ve Doç.Fırat Engin hocamız tarafından hazırlanan sergimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi. Yağbat, serginin 2 Aralık’a kadar açık kalacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

