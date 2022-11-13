Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, içme suyuna yönelik yaptıkları yatırımlarla köklü çözümler ürettiklerini ifade ederek “Hemşehrilerimizin kullanacağı temiz içme suyundan kullanma suyundan atık su arıtmaya kadar belediyemiz tarafından gerçekleştirilen ve projelendirdiğimiz çalışmalarla hayati öneme sahip içme suyu problemini çözmüş olacağız. Kararlılıkla bu yatırımlarımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

Koçhisar İsale Hattı başta olmak üzere çok sayıda içme suyu kuyusu açtıklarını, atık su ve kanalizasyon gibi altyapı yatırımlarında da önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, içme suyunda yaşanan kayıp kaçak çalışmalarında da gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Başkan Aşgın, “İçme suyu şebekelerimizde meydana gelen kayıp kaçaklarla ilgili çalışmalarımızı arkadaşlarımız büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Su kaynaklarımızın boşa akmasına müsaade etmiyoruz. Kayıp kaçağın olduğu alanları tespit ediyor, anında müdahale ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla milyonlarca m3 suyun boşa akıp gitmesini önledik. Eskiyen boruları yenileriyle değiştirerek içme suyu hatlarımızı yeniledik.” dedi.

OSB BESLEME HATTI BAKIMA ALINACAK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, altyapı yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Arıtma Tesisinden, şehrin büyük bir bölümüne içme suyu sağlayan ana besleme hattının bakıma alınacağını söyledi.

Başkan Aşgın, 15 Kasım Salı günü yapılacak çalışmanın da içme suyu hatları için çok önemli olduğunun altını çizerek “Ekiplerimiz Ulukavak, Gülabibey, Buharaevler, Karakeçili, Kunduzhan, Çöplü, Çepni, Akkent, Yavruturna, Yeniyol ve Kale Mahallesini etkileyecek bu büyük çalışmayı inşallah en kısa sürede gerçekleştirip aynı gün şebekeye suyu verecekler. Hemşehrilerimizi mağdur etmeden bu önemli çalışmayı da gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Başkan Aşgın, kayıp kaçak ve altyapı yenileme çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirterek bu çalışmalar esnasında Çorum halkının gösterdiği anlayışa da teşekkür etti.

