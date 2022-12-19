Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 9 firma katıldı.

Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

NP Profesyonel İlaçlama ile Lider Yemekçilik firmasının eksik evrak için ihale dışı kaldığı, 1 milyon 133 bin 816 TL yaklaşık maliyetli ihalede Emrah Çıvgın 708 bin TL teklif verdi. Selener Temizlik’in 748 bin 800 TL teklif verdiği ihalede Enes Park Peyzaj’ın 826 bin 800, Yalçın Demirci’nin 932 bin 400, Sistem Entegre Hizmet’in 939 bin, Emek Yemek’in 984 bin ve Disa Sosyal Hizmetler 1 milyon 56 bin TL teklif verdi.

Buna göre Çorum Belediyesi sosyal yardım hizmetleri kapsamında ilimiz merkezde ikamet eden yardıma muhtaç, yaşlı, hasta, kimsesiz, engelli ve benzeri dezavantajlı durumda olan yaşadığı evin temizliğini yapamayan veya bu temizliği yapacak yakınında bir yakını olmayan vatandaşlara ait Bin 200 adet evin iç genel temizliği için hizmet alımı yapıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

