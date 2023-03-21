Engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkı sağlayan Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde düzenlediği etkinlikle özel bireylere keyifli bir gün yaşattı. Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin katıldığı kutlama programı renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikte doyasıya eğlenen engelli öğrenciler pasta kesip kutlama yaptı.

Çorum Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hizmet ürettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bugün downsendromlu kardeşlerimizin günü. Kardeşlerimiz, gönüllerince eğlenerek bu günü kutladılar. Rabbim, sizlere hizmetkâr eylediği için binlerce kez şükrediyorum.” diye konuştu.



